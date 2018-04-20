La autoridad aeronáutica de EEUU ordena inspeccionar 220 motores tras el incidente de Southwest
La explosión de uno de los motores del vuelo 1380 obligó a realizar un aterrizaje de emergencia y causó la muerte a uno de los pasajeros.
Europa Press
Internacional-20/04/2018
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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha informado este miércoles de que ha ordenado que se lleve a cabo la inspección de unos 220 motores de aeronaves después de que una mujer muriera tras estallar uno de los motor