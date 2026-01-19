La bombona de butano sube un 0,7% y se sitúa en los 15,47 euros
La actualización de tarifa de este enero termina con los descensos en el precio que estaba experimentando este suministro desde la revisión de julio de 2025.
FACUA.org
España-19/01/2026
El precio máximo de venta al público de la bombona de butano subirá un 0,7% a partir de este martes con respecto al precio fijado en la última revisión, hasta los 15,58 euros, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En concreto, el incremento de esta últi