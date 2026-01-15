La brecha de seguridad de Endesa también afectó a antiguos clientes de la compañía y de su comercializadora de referencia Energía XXI
La compañía no ha aclarado a FACUA cuál es la antigüedad máxima de los exclientes que han visto sus datos filtrados.
15/01/2026
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que la brecha de seguridad que ha sufrido Endesa también ha afectado a antiguos clientes, tanto de la compañía como de su comercializadora de referencia Energía XXI.
La asociación ha podido comprobar cómo usuarios que no son actualmente clientes