La brecha de seguridad de Endesa también afectó a antiguos clientes de la compañía y de su comercializadora de referencia Energía XXI

La compañía no ha aclarado a FACUA cuál es la antigüedad máxima de los exclientes que han visto sus datos filtrados.

España-15/01/2026

FACUA-Consumidores en Acción advierte de que la brecha de seguridad que ha sufrido Endesa también ha afectado a antiguos clientes, tanto de la compañía como de su comercializadora de referencia Energía XXI.

La asociación ha podido comprobar cómo usuarios que no son actualmente clientes

