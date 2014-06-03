La 'brecha digital' sigue provocando desigualdades en España
Mientras que en 2012 había 32,5 líneas de banda ancha en Madrid por cada cien habitantes y en Cataluña 28,5, en Murcia sólo había 17 y en Extremadura 19,1.
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España-03/06/2014
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El despliegue de la banda ancha presenta resultados dispares en las diferentes comunidades autónomas españolas, hasta el punto de que la penetración en la comunidad donde está más extendida, Madrid, casi dobla a la de Murcia, la región donde más at