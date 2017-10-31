La cadena Playa Senator anuncia 'hoteles fantasma' en una oferta de Halloween: la mayoría están cerrados
FACUA denunciará por publicidad engañosa. Ha enviado un mailing con una oferta para los fines de semana anterior y posterior al 31 de octubre donde aparecen hoteles que no abren fuera de la temporada de verano.
FACUA.org
Andalucía-31/10/2017
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FACUA Andalucía interpondrá una denuncia ante la Dirección General de Consumo de la Junta contra la cadena hotelera Playa Senator por publicidad engañosa en una oferta de Halloween. La empresa lanzado una oferta para los fines de semana anterior y posterior al 31 de oc