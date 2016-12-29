La Caixa pagó 169.000 euros a Luis Pineda para que colara publicidad encubierta en programas de Canal Sur
La televisión pública andaluza pagó 163.500 euros a una productora de Pineda por la compra de cuatro galas y tres documentales. Los primeros estaban plagados de publicidad de sus negocios y de La Caixa.
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Andalucía-29/12/2016
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Luis Pineda aprovechó la entrevista que le hizo Jesús Vigorra en su programa para afirmar que entidades como La Caixa merecen un aplauso. El director de su Fundación y una voluntaria también fueron entrevistados.
Nuevo episodio en el escándalo de las relaciones de Canal Sur con los negocios de Luis Pineda. El propietario de Ausbanc rentabilizó las dos series de programas plagados de publicidad encubierta de sus negocios que vendió a la televisió