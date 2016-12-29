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La Caixa pagó 169.000 euros a Luis Pineda para que colara publicidad encubierta en programas de Canal Sur

La televisión pública andaluza pagó 163.500 euros a una productora de Pineda por la compra de cuatro galas y tres documentales. Los primeros estaban plagados de publicidad de sus negocios y de La Caixa.

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Andalucía-29/12/2016
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Nuevo episodio en el escándalo de las relaciones de Canal Sur con los negocios de Luis Pineda. El propietario de Ausbanc rentabilizó las dos series de programas plagados de publicidad encubierta de sus negocios que vendió a la televisió

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