Más noticias

La carne de Magrudis comercializada como marca blanca está mal etiquetada

Tiene la misma presentación que la vendida bajo el nombre La Mechá, pero no aparece marca alguna y sólo se referencia la información nutricional.

FACUA.org
España-24/08/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La carne de La Mechá que se había comercializado como marca blanca por la empresa Martínez León está mal etiquetada, según ha indicado la Junta de Andalucía a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependien

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos