La carne de Magrudis comercializada como marca blanca está mal etiquetada
Tiene la misma presentación que la vendida bajo el nombre La Mechá, pero no aparece marca alguna y sólo se referencia la información nutricional.
FACUA.org
España-24/08/2019
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La carne de La Mechá que se había comercializado como marca blanca por la empresa Martínez León está mal etiquetada, según ha indicado la Junta de Andalucía a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependien