La CE cree que la sentencia que ratifica la multa a Deutsche Telekom es un precedente para otras telecos
La compañía ha sido multada con más de doce millones de euros por abusar de su posición dominante en la banda ancha.
FACUA.org
Europa-15/10/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Europea ha celebrado este jueves la sentencia que ratifica la multa de 12,6 millones de euros impuesta a Deutsche Telekom por abusar de su posición dominante en la banda ancha y ha resaltado que contiene «lecciones para otras empresas dominantes», en particular en