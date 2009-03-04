La CE dejará de controlar si Microsoft cumple la obligación de dar información a sus rivales sobre interoperabilidad
Establecida para que puedan fabricar productos compatibles con el sistema operativo Windows.
FACUA.org
Europa-04/03/2009
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