La CE expedienta a España por no aplicar las normas sobre derechos de usuarios de telecomunicaciones
Las autoridades españolas tienen ahora un plazo de dos meses para adoptar las medidas exigidas. Si no lo hacen, el Ejecutivo podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
FACUA.org
Europa-21/07/2011
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La Comisión Europea (CE) ha expedientado este martes a España por el retraso en incorporar a su legislación nacional las nuevas normas de la UE en materia de telecomunicaciones, que reconocen nuevos derechos a los usuarios de telefonía e Internet. El plazo para apl