La CE expedienta a España por un exceso de publicidad en televisión
Las cadenas incumplen el límite de 12 minutos por hora y el intervalo mínimo de 20 minutos entre cada pausa publicitaria.
FACUA.org
Europa-10/07/2007
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La Comisión Europea ha lanzado un expediente contra España por no respetar los límites que fija la legislación comunitaria para la publicidad en televisión. Un estudio independiente encargado por Bruselas ha constatado «violaciones numerosas y frecuentes»