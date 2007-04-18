La CE multa a Heineken, Grolsch y Bavaria por pactar los precios de la cerveza en Holanda
El Ejecutivo comunitario ya ha sancionado a cárteles en el sector de la cerveza en los mercados de Bélgica, Francia y Luxemburgo.
FACUA.org
Europa-18/04/2007
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La Comisión Europea ha impuesto una multa de 273 millones euros a Heineken, y otras dos cerveceras holandesas, Grolsch y Bavaria, por pactar los precios y repartirse el mercado en Países Bajos entre 1996 y 1999, vulnerando las reglas de competencia comunitarias. El grupo belga InBev