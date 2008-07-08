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La CE propone destinar 90 millones anuales a la distribución de fruta en colegios

Con el objetivo de crear hábitos saludables entre los escolares y combatir la obesidad infantil.

FACUA.org
Europa-08/07/2008
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La Comisión Europea propuso hoy destinar 90 millones de euros al año del presupuesto comunitario a cofinanciar planes de distribución gratuita de frutas y verduras en los colegios europeos, con el objetivo de crear hábitos saludables entre los escolares y combatir la o

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