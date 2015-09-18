La cervecera Carlsberg retira más de 4.600 barriles de Staropramen en Suecia por contener detergente
Un portavoz de la empresa ha calificado la situación de "extremadamente grave" porque el contenido es corrosivo. Se han detectado dos hospitalizaciones por la ingesta de la cerveza contaminada.
FACUA.org
Europa-18/09/2015
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La empresa ha informado de que el lote de Staropramen afectado sólo se ha distribuido en Suecia, por lo que no esperan que la situación afecte a otros países. | Imagen: flickr.com/ironypoisoning (CC BY-SA 2.0)
La cervecera danesa Carlsberg ha informado de la retirada de 4.624 barriles de cerveza marca Staropramen en Suecia, tras detectar varios contenedores contaminados con detergente que han provocado dos hospitalizaciones.
Un portavoz de la empresa ha calificado la situación de «extr