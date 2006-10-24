La cifra de baterías de portátiles defectuosas fabricadas por Sony se acerca ya a los 10 millones
Añade otros 3,5 millones a las que han pedido retirar diversos fabricantes de ordenadores.
FACUA.org
Internacional-24/10/2006
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Sony ha anunciado oficialmente un plan de retirada de millones de sus baterías de ion de litio para ordenadores portátiles susceptibles de recalentarse, lo que hará caer en picado sus beneficios para este año fiscal 2006.
La cifra de baterías defectuosas