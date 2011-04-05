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La CMT abre expediente sancionador a Telefónica por una infracción muy grave en la recuperación de clientes

El organismo regulador obliga a Telefónica a cesar estas prácticas con carácter inmediato.

FACUA.org
España-05/04/2011
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La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha abierto un expediente sancionador contra Telefónica por una infracción calificada como «muy grave», debido al incumplimiento de la normativa vigente en el proceso de recuperación de clientes finales co

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