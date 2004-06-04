La CMT aprueba una Circular que favorecerá que el fraude en las preasignaciones telefónicas crezca aún más
FACUA denuncia que en lugar de poner freno a las falsificaciones de contratos que vienen produciéndose desde 2001, el organismo permitirá ahora que las preasignaciones se activen sin necesidad de que exista un documento contractual firmado por el usuario.
FACUA.org
España-04/06/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que el fraude en las preasignaciones telefónicas puede crecer en los próximos meses como consecuencia de una Circular aprobada hace unos días por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (C