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La CMT exime a Telefónica de dar acceso a mayorista de banda ancha a partir de 30 megas

Los rivales de Telefónica podrán acceder a sus instalaciones civiles para todo tipo de infraestructuras.

FACUA.org
España-23/01/2009
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La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha liberado a Telefónica de la obligación de abrir la red de banda ancha a otros operadores para ofertas superiores a 30 megas, informó este viernes el presidente del regulador, Reinaldo Rodríguez.</

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