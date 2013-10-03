La CMT multa a Orange con 550.000 euros por retrasar la portabilidad fija en un día
La compañía solicitó en dos ocasiones retrasar la fecha de implantación efectiva, a pesar de que el periodo de 14 meses era "suficientemente amplio", según la Comisión.
FACUA.org
España-03/10/2013
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La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha impuesto a Orange multas coercitivas que ascienden a unos 550.000 euros por incumplir los plazos para implantar la portabilidad de línea telefónica fija en un día.
Tras la imposibilidad de Orange para cu