Más noticiasEntra en vigor el 11 de noviembre con un retraso de cuatro meses

La CMT multa a Orange con 550.000 euros por retrasar la portabilidad fija en un día

La compañía solicitó en dos ocasiones retrasar la fecha de implantación efectiva, a pesar de que el periodo de 14 meses era "suficientemente amplio", según la Comisión.

FACUA.org
España-03/10/2013
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La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha impuesto a Orange multas coercitivas que ascienden a unos 550.000 euros por incumplir los plazos para implantar la portabilidad de línea telefónica fija en un día.

Tras la imposibilidad de Orange para cu

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