La CNC abre tres expedientes sancionadores en el sector de envases de hojalata
El objetivo sería la fijación de incrementos de precios en la fabricación de estos productos para la alimentación.
FACUA.org
España-07/09/2009
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) abre tres expedientes sancionadores en el sector de envases de hojalata.
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