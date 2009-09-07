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La CNC abre tres expedientes sancionadores en el sector de envases de hojalata

El objetivo sería la fijación de incrementos de precios en la fabricación de estos productos para la alimentación.

FACUA.org
España-07/09/2009
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) abre tres expedientes sancionadores en el sector de envases de hojalata.

A la vista de determinada información relacionada con posibles acuerdos o recomendaciones colectivas en el sector de la hojalata cuyo objeto sería la

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