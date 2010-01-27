La CNC sanciona a Sara Lee, Puig y Colgate Palmolive por crear un cártel de fabricantes de gel
Las empresas han sido multadas con más de ocho millones de euros por un aumento encubierto de los precios al enmascararlo con un cambio de formato.
FACUA.org
España-27/01/2010
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El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha dictado una Resolución el pasado 21 de enero, en la que declara acreditada la existencia de un cártel, creado a finales del año 2005, entre los principales fabricantes de gel de baño y ducha.