La CNMC abre expediente a TVE por emitir en exceso autopromociones en sus canales
También multa a Telefónica, Orange y Multicanal Iberia por no financiar producciones europeas, tal y como establece la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Deberán pagar entre todas 2,2 millones.
FACUA.org
España-17/06/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado que incoa un expediente sancionador a la Radio Televisión Española (RTVE) por superar el límite de tiempo de emisión dedicado a las autopromociones en sus dos canales La 1 y La 2.
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