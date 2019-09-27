La CNMC abre expediente sancionador a Mediaset, RTVE y Veo Tv por el tiempo de emisión de publicidad
Competencia acusa a Mediaset de infringir la ley en sus canales Cuatro, Divinity y Telecinco; a Veo Tv en su canal Dmax y a RTVE por emitir publicidad en dos partidos de fútbol de la Eurocopa.
FACUA.org
España-27/09/2019
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La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto expediente sancionador a Mediaset, RTVE y Veo TV por infracciones en el tiempo dedicado a la emisión de publicidad y autopromoción en las tres cadenas televisivas.
En el caso de Mediaset SA, lo inicia