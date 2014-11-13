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La CNMC abre expediente sancionador a Telefónica en relación a la oferta de líneas alquiladas

Competencia considera posible el incumplimiento por parte de la compañía de las condiciones de provisión de los circuitos Ethernet, desde octubre de 2010 hasta, al menos, noviembre de 2013.

Europa Press
España-13/11/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Telefónica por haber podido estar incumpliendo las sucesivas resoluciones de revisión de la Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas (ORLA) desde octubre de 2010 h

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