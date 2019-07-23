La CNMC abre expediente sancionador a Telefónica por posible incumplimiento de obligaciones de información
Concretamente, esta compañía podría haber vulnerado la obligación de comunicar la información requerida dentro de los plazos establecidos, según lo previsto en la Resolución de 6 de marzo de 2018 de Competencia.
Europa Press
España-23/07/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado incoar un expediente sancionador a Telefónica por el presunto incumplimiento de sus obligaciones de información a dicho organismo.
En concreto, Telefónica podría haber incumplido la