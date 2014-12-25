Más noticias

La CNMC abre expediente sancionador a Thyssenkrupp Elevadores por conductas anticompetitivas

Estas prácticas consisten en la realización de afirmaciones engañosas y/o denigratorias sobre los competidores y los servicios que éstos prestan en el mercado de mantenimiento de aparatos elevadores.

Europa Press
España-25/12/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Thyssenkrupp Elevadores por supuestas conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia (LCD) en el sector de mantenimiento de aparatos

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos