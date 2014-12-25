La CNMC abre expediente sancionador a Thyssenkrupp Elevadores por conductas anticompetitivas
Estas prácticas consisten en la realización de afirmaciones engañosas y/o denigratorias sobre los competidores y los servicios que éstos prestan en el mercado de mantenimiento de aparatos elevadores.
Europa Press
España-25/12/2014
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La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Thyssenkrupp Elevadores por supuestas conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia (LCD) en el sector de mantenimiento de aparatos