La CNMC abre expediente sancionador contra Agedi y la sociedad de artistas de España
Por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la gestión de los derechos de propiedad intelectual relativos a los fonogramas emitidos con fines comerciales.
FACUA.org
España-15/05/2014
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La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi) y la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE) por posibles prácticas rest