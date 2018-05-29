La CNMC abre expediente sancionador contra las empresas de servicios técnicos para climatización Vaillant y Saunier Duval
El organismo toma esta medida por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la prestación de servicios de asistencia técnica.
Europa Press
España-29/05/2018
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La CNMC incoa expediente sancionador contra Vaillant y Saunier Duval por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la prestación de servicios de asistencia técnica. | Imagen: Europa Press.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra las sociedades Vaillant SL y Saunier Duval Dicosa SAU por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la prestación de servicios de asistencia técnica.