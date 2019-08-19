La CNMC amplía la incoación en el expediente sancionador en el sector de los servicios de consultoría
Suma ahora otras 11 empresas y 2 directivos por la manipulación y el reparto de licitaciones en este mercado al expediente de 25 compañías y 8 de sus directivos incoado en febrero.
FACUA.org
España-19/08/2019
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La CNMC ha ampliado la incoación en el expediente sancionador por la manipulación y el reparto de licitaciones en el mercado de servicios de consultoría a once empresas y dos directivos. Los días 16 y 17 de julio de 2019, se realizaron nuevas inspecciones domicil