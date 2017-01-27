Más noticiasYa la sancionó hace menos de un mes con 219.000 euros

La CNMC expedienta a RTVE por emitir publicidad irregular de productos infantiles en sus canales

Añadía a los artículos el nombre "Clan", pero no se aprecia vinculación o identificación con ningún programa de dicho canal. Por tanto, recuerda Competencia, no estarían incluidos en las excepciones permitidas.

FACUA.org
España-27/01/2017
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La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto expediente sancionador a Radio y Televisión Española (RTVE) por promocionar productos de manera irregular.

La CNMC entiende que se trata de una posible vulneración del artículo 43.2 de la

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