La CNMC impone su primera sanción a un operador por 'spamming' vía SMS
Con 10.000 euros a la empresa Bytel por enviar SMS Premium a través del número 27020, que no está habilitado para este tipo de servicios.
FACUA.org
España-03/06/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado por primera vez a un operador por spamming vía SMS, práctica consistente en el envío masivo de SMS Premium no solicitados, informó el regulador.
En concreto, el organismo