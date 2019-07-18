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La CNMC incoa expediente sancionador a BB Phone por presuntas irregularidades al tramitar portabilidades

La compañía habría utilizado documentos que no contienen la información mínima que exige la normativa.

Europa Press
España-18/07/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado incoar un expediente sancionador a BB Phone, compañía con sede en Elche a la que pertenece el operador móvil virtual (OMV) Lemonvil, por el posible incumplimiento de la norm

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