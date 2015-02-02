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La CNMC incoa expediente sancionador en los mercados del cemento, hormigón y sus productos relacionados

Por posibles conductas anticompetitivas consistente en intercambios de información y posibles acuerdos de fijación de precios y otras condiciones comerciales así como un reparto del mercado.

FACUA.org
España-02/02/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Betón Catalán, Cementos Molins Industrial, Promotora Mediterranea 2, Hanson Hispania, Cemex España Operaciones, Tenesiver, Comercial Arroyo Construcción, Hor

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