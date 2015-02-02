La CNMC incoa expediente sancionador en los mercados del cemento, hormigón y sus productos relacionados
Por posibles conductas anticompetitivas consistente en intercambios de información y posibles acuerdos de fijación de precios y otras condiciones comerciales así como un reparto del mercado.
FACUA.org
España-02/02/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Betón Catalán, Cementos Molins Industrial, Promotora Mediterranea 2, Hanson Hispania, Cemex España Operaciones, Tenesiver, Comercial Arroyo Construcción, Hor