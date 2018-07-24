La CNMC incoa expedientes sancionadores contra Adasa, Schneider y Cirrus por fijar precios
Habrían recurrido a la utilización fraudulenta de uniones temporales de empresas para reducir artificialmente la competencia en las licitaciones de servicio de instalaciones y radares meteorológicos.
FACUA.org / Europa Press
España-24/07/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra las empresas Adasa Sistemas, Schneider Electric España y Cirrus Spain por posibles prácticas restrictivas de la competencia como la fijación de