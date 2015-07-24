La CNMC incoa un expediente sancionador a Telefónica por irregularidade sen la gestión de las averías
Los indicadores de calidad reflejan una degradación en el mantenimiento de la red de cobre de la compañía y en los servicios que presta a los operadores alternativos.
FACUA.org
España-24/07/2015
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La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha decidido incoar un expediente sancionador a Telefónica por indicios de irregularidades en la gestión de las averías en las líneas de cobre que le alquilan los operadores alternativos (