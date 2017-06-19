La CNMC multa a la Liga de Fútbol (LFP) con 250.000 euros por impedir a Mediaset el acceso a los estadios
Las cámaras de Telecinco y Cuatro no pudieron grabar en los partidos de las jornadas 24ª y 25ª de Primera División y la 27ª de Segunda de la temporada 2016/17.
FACUA.org
España-19/06/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 250.000 euros a la Liga de Fútbol Profesional (LPF) por impedir a las cámaras de Mediaset acceder a los estadios de fútbol durante tres jornadas de liga y la considera como responsable