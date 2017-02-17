Más noticiasTras una denuncia de la Red Eléctrica de España

La CNMC multa a tres comercializadoras eléctricas por no presentar las garantías exigidas

Las compañías Alcanzia Energía, Estrategias Eléctricas Integrales y Comercial tendrán que pagar una sanción de 10.000 euros respectivamente, y Asesora de Electricidad otra de 1.300 euros.

Europa Press
España-17/02/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un importe total de 21.300 euros a tres comercializadoras de electricidad por no presentar las garantías exigidas por el operador del sistema.

La Ley del Sector Eléctrico impone a las empresas

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