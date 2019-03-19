La CNMC multa con 40.000 euros a Endesa por modificar los contratos de luz y gas de un usuario
El anuncio se produce un día después de dar a conocer otra sanción, de 300.000 euros, por cambiar al mercado libre a un usuario que tenía la tarifa semirregulada con derecho al bono social.
FACUA.org
España-19/03/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 40.000 euros a Endesa Energía SA por dos infracciones leves, de las establecidas en la Ley del Sector El&ea