La CNMC multa con más de 100.000 euros a Atresmedia y TVE por publicidad encubierta
TVE emitió información sobre los gimnasios Curves con finalidad promocional en el programa 'La Mañana', al igual que ocurrió con la Clínica Baviera en el programa 'Objetivo Bienestar' de Nova.
FACUA.org
España-16/11/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 108.771 euros a la Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE) por publicidad encubierta en el programa La Mañana que emite en su canal de televisión TVE1. Asimismo