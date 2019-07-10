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La CNMC sanciona a 26 empresas de transporte escolar y 2 asociaciones por crear un cártel en Murcia

Las empresas crearon una trama para repartirse y encarecer los concursos de la Consejería de Educación, al menos, durante diez años. La multa asciende a 1,9 millones de euros, más 75.000 a las asociaciones.

FACUA.org
España-10/07/2019
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La CNMC ha sancionado a 26 empresas de transporte escolar y a 2 de las principales asociaciones del sector por crear un cártel en el transporte escolar en la Región de Murcia. Las empresas crearon una trama para reparti

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