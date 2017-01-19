La CNMC sanciona a Ooiga Telecomunicaciones con 750.000 euros por tráfico irregular de su numeración
En 2010 se impusieron al operador unas obligaciones específicas consistentes en utilizar de manera eficiente la numeración de tarificación adicional que le había sido asignada, y que posteriormente incumplió.
FACUA.org
España-19/01/2017
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