La CNMC sanciona al canal TarotVision por contenido inadecuado en horario de especial protección al menor
El canal difundió programas y publicidad vinculados con el esoterismo desde su web y por dos canales locales de las ciudades de Madrid y Sevilla fuera de los horarios legalmente establecidos.
FACUA.org
España-02/01/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a la empresa Auxasys, S.L. con 270.000 euros por emitir contenido de esoterismo y paraciencias continuamente en horario de especial protección a la infancia.
El organismo, dependiente del Ministerio de Ec