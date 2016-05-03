La CNMC sanciona con 53.600 euros a la empresa de consultoría de automoción Urban Science España
La empresa incumplió su deber de colaboración con el reguldor al haber suministrado información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa durante la instrucción del expediente sancionador del año pasado.
Europa Press
España-03/05/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a la empresa Urban Science España con 53.597 euros por infracción leve del artículo 62.2.c) de la Ley de Defensa de la Competencia.
En una nota, el superregulador indica que la sanci&oacu