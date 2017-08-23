La CNMV advierte de la existencia de 26 nuevos 'chiringuitos financieros' en varios países europeos
Se trata de entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Italia, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda y Países Bajos.
FACUA.org
España-23/08/2017
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este miércoles de 26 entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Italia, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda y Países Bajos.
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