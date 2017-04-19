La CNMV advierte de nueve 'chiringuitos financieros' en Italia, Reino Unido, Malta y Bélgica
Recuerda que la inversión a través de entidades no autorizadas "comporta elevados riesgos de pérdida del capital", ya que actúan al margen de los controles establecidos por los organismos supervisores.
Europa Press
Internacional-19/04/2017
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este miércoles de nueve entidades que no están facultadas para prestar servicios de in