La CNMV advierte de que la sociedad The Corliss Group no puede prestar servicios de inversión en España
No figura inscrita en el correspondiente registro del supervisor.
FACUA.org
España-10/06/2014
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes de que la compañía The Corliss Group (w.thecorlissgroup.com) no figura inscrita en el correspondiente registro del supervisor, por lo que no está autorizada para prestar servicios de inversi&oac