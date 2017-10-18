La CNMV advierte de seis 'chiringuitos financieros' operando en Reino Unido y Bélgica sin autorización
Algunas de las entidades sobre las que se ha dado el aviso están relacionadas con otras de las que se advirtió con anterioridad que no estaban autorizadas para operar como entidades de inversión.
FACUA.org
Europa-18/10/2017
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este miércoles de seis entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Reino Unido y Bélgica.
En concreto, el supervisor de los mercados espa&nt