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La CNMV advierte de siete firmas no autorizadas a prestar servicios de inversión

El supervisor recuerda que la inversión a través de entidades no autorizadas "comporta elevados riesgos de pérdida del capital", ya que actúan al margen de los controles establecidos por los supervisores.

Europa Press
España-22/05/2017
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este lunes de siete sociedades que no están debidamente registradas, por lo que no pueden prestar servicios de inversión.

Se trata de las firmas First Investments Capital Markets (a través de sus web

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