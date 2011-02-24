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La CNMV advierte sobre 14 entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión

El supervisor de la Isla de Man advierte que la página www.zurich-bnk.com es una web engañosa sin ninguna relación con la entidad, debidamente inscrita, Zurich Bank International Limited.

FACUA.org
Internacional-24/02/2011
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre 14 entidades con sede en Chipre, Dinamarca, Reino Unido, Suecia, China-Taipei e Isla de Man que no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

En concreto, el supervisor chipriota ha infor

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