La CNMV advierte sobre 19 entidades no autorizadas para operar
Así lo han comunicado los supervisores de los mercados de Austria, Chipre, Gibraltar, Irlanda, Noruega, Reino Unido y Suecia.
FACUA.org
Internacional-21/04/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre 19 entidades de los mercados de Austria, Chipre, Gibraltar, Irlanda, Noruega, Reino Unido y Suecia no autorizadas para prestar servicios de inversión, según las advertencias de los supervisores de estos pa&