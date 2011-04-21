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La CNMV advierte sobre 19 entidades no autorizadas para operar

Así lo han comunicado los supervisores de los mercados de Austria, Chipre, Gibraltar, Irlanda, Noruega, Reino Unido y Suecia.

FACUA.org
Internacional-21/04/2011
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre 19 entidades de los mercados de Austria, Chipre, Gibraltar, Irlanda, Noruega, Reino Unido y Suecia no autorizadas para prestar servicios de inversión, según las advertencias de los supervisores de estos pa&

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